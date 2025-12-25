Konya'da Regaib Kandili'nde eller semaya açıldı

Konya'da mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'nde eller semaya açıldı, dualar edildi.

Hazreti Mevlana'nın türbesinin yanında bulunan Sultan Selim Camii başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde vatandaşlar saf tuttu. Kandil gecesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar da Sultan Selim Camii'nde vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim okunan gecede vatandaşlar ellerini semaya açılarak dua etti.

Vatandaşlar tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutladı. - KONYA