Konya'da Regaib Kandili'nde eller semaya açıldı
Konya'da Regaib Kandili nedeniyle camilerde toplanan vatandaşlar, dualar ederek mübarek üç ayların başlangıcını kutladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar da Sultan Selim Camii'nde vaaz verdi.

Konya'da mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'nde eller semaya açıldı, dualar edildi.

Hazreti Mevlana'nın türbesinin yanında bulunan Sultan Selim Camii başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde vatandaşlar saf tuttu. Kandil gecesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar da Sultan Selim Camii'nde vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim okunan gecede vatandaşlar ellerini semaya açılarak dua etti.

Vatandaşlar tüm Müslüman aleminin Regaib Kandili'ni kutladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
