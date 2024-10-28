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Refüje Çarpan Araç Takla Attı: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobil takla attı. Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Refüje çarpıp takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da refüje çarparak takla atan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K., idaresindeki 03 ACG 010 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte Z.K. ve E.K., E.K., E.K.K., isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Refüje Çarpan Araç Takla Attı: 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - Yerel

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