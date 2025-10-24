Refik Fidan'dan Hizmet-İş Sendikası'na Ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ile bir araya geldi İHA'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sendikanın Düzce'deki şube binasında gerçekleşen ziyarette Refik Fidan, İHA'nın bölgedeki habercilik faaliyetleri ve ajansın güncel çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ise sendikanın Düzce'deki üye yapısı, faaliyet alanları ve devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) süreçleri hakkında paylaşımda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Esen, "Düzce'deki emekçilerin sesi olmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte basınımızın çalışmaları bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. - DÜZCE