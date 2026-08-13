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Refahiye Kaymakamı Köyleri Ziyaret Etti

Refahiye Kaymakamı Köyleri Ziyaret Etti
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Çatak, Uludere, Ören, Kazören, Karayaprak ve Gazipınar köylerini ziyaret etti. Köy muhtarlarından bilgi alan ve vatandaşlarla bir araya gelen Taşkıran, talep ve önerileri dinledi; ihtiyaçların karşılanması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürütüleceği belirtildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Taşkıran, beraberindeki heyetle Çatak, Uludere, Ören, Kazören, Karayaprak ve Gazipınar köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarlarından yerleşimlerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Taşkıran, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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