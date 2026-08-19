Kaymakam Taşkıran'dan Gümüşakar Jandarma Karakolu'na Ziyaret

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Taşkıran, gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutanlığı Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan personelle bir araya geldi.

Karakolun çalışmaları ve bölgede yürütülen güvenlik faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Taşkıran, görevli personelle de bir süre sohbet etti.

Jandarma personelinin görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Taşkıran, çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, görevli personelle gerçekleştirilen görüşmenin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı