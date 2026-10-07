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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakolunda başarılar diledi

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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakolunda başarılar diledi
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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette karakolda görevli personelle bir araya gelen Taşkıran, yürütülen çalışmalar ve ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alıp görevlerinde başarılar diledi.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Karakolda görevli personelle bir araya gelen Taşkıran, yürütülen çalışmalar ve ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Jandarma personeliyle görüşen Taşkıran, görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, görevli personelle yapılan görüşmenin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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