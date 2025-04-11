Refahiye'de Kan Bağışı Seferberliği: Rekor Kırıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kan bağışı seferberliği başlatıldı, ilçede kan bağışı rekoru kırıldı.

Refahiye Kaymakamlığı koordinesinde Refahiye ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Refahiye'deki 700 vatandaş kan bağışında bulundu. Söz konusu bağışlarla Türkiye genelinde gün bazında rekor kırıldı.

Kan bağışına katılarak kan veren ve ardından Refahiyeli vatandaşlara hitap eden Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "Kan ihtiyacı olan vatandaş için, bir anne için, bir çocuk için, bir baba için elzem olduğu vakit aslında ne kadar önemli olduğunun farkına varıyoruz. Bu hayati bir şey arkadaşlar. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve zorunluluktur. Buna hassasiyet gösterilmesi ve çocuklarımıza bu konuların aşılanması eğitim açısından en önemli hususlarımızdan birisidir" dedi. - ERZİNCAN