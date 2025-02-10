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Recep Küçükoğlu Türk Kızılay Yakutiye Şubesi Başkanlığına Yeniden Seçildi

Recep Küçükoğlu Türk Kızılay Yakutiye Şubesi Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türk Kızılay Yakutiye Şubesi 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında, mevcut başkan Recep Küçükoğlu üyelerin güvenini kazanarak yeniden başkan seçildi. Küçükoğlu, Kızılay’ın çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Türk Kızılay Yakutiye Şubesi'nde gerçekleşen genel kurulda Recep Küçükoğlı yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Yakutiye Şubesi 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 8 Şubat tarihinde yapılan genel kurulda Divan Başkanlığını Av. Cengiz Bozkurt'un yaptı. Yapılan seçimler sonucu mevcut başkan Recep Küçükoğlu, üyelerin güvenini tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Seçim sonucunda yönetim kurulu asıl üyeliklerine şu isimler seçildi: Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Recep Küçükoğlu, Mehmet Koç, M. Aydın Bozkurt, Hanefi Ekinci, Şükran Sevindik, Bilal Kaçtıoğlu VE Ömer Kadağ. Denetçi Kemal Özarslan oldu. Genel Kurul sonrası üyelere bir teşekkür konuşması yapan Başkan Recep Küçükoğlu, "Bugün burada, Kızılay'ın çalışmalarına gönül vermiş siz değerli dostlarla birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi" dedi.

"Hep birlikte, insanlığa umut olmaya devam edeceğiz"

Küçükoğlu daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Bana ve ekibime bir dönem daha bu kutsal görevi emanet ettiğiniz için hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kızılay, sadece bir kurum değil, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü sembollerinden biridir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da insanlığın en zor anlarında yanında olmayı sürdüreceğiz. Afetlerde, yoksullukla mücadelede, kan bağışı kampanyalarında ve sosyal yardımlarda her geçen gün daha fazla insana ulaşmak için çalışacağız. En büyük gücümüz sizlersiniz. Kızılay'ın değerlerini yaşatmaya devam etmek için el ele, gönül gönüle çalışacağımıza inanıyorum. Hep birlikte, insanlığa umut olmaya devam edeceğiz. Beni ve ekibimi yeniden bu göreve layık gören tüm üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı, başarılı ve verimli bir dönem diliyorum" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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