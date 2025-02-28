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Ramazan'da Doğru Beslenme ve İftar İpuçları

Ramazan'da Doğru Beslenme ve İftar İpuçları
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Aktarlar, Ramazan ayında oruç tutarken susuzluğu azaltmak ve hazımsızlığı gidermek için bitki çayları ve Osmanlı şerbetini öneriyor. Beslenme yöntemlerinin önemine dikkat çeken aktarlara göre, çorba yemeklerden sonra tüketilmeli ve tatlılar da yemekten birkaç saat sonra yenilmelidir.

Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlara susuzluğu azaltmak ve hazımsızlığı gidermek için aktarlar tarafından en çok Osmanlı şerbeti ve bitki çayları tavsiye ediliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar, susuzluk giderici ve sindirimi kolaylaştıran karışımlar için aktarların yolunu tutuyor. Aktarlar ise vatandaşlara en çok bitki çayları ve Osmanlı şerbetini tavsiye ediyor. Çorum'da yıllardır aktarlık yapan Hasan Arslan, tüketilecek karışımlar ve bitki çayları kadar beslenme yönteminin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayında müşterilerine, yemeklerde az su içmeleri, çorbayı yemekten sonra tüketmeleri konularında tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Arslan, Osmanlı şerbeti, rezene, kimyon, anason gibi mideyi rahatlatıcı bitkilerin yer aldığı çayların tüketilmesinin ise hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de susuzluğu gidereceğini söyledi.

"Genelde çorbayı önce içiyorlar"

Ramazan ayında beslenme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veren Arslan, "Ramazan ayında ecdadımızın beslenme yöntemleri var. Bunları çoğu toplum günümüzde pek bilinmiyor, olabilir ama sosyal medyada bulabilirler. Naçizane tavsiyemiz çorbayı yemekten sonra içmeleridir. Ana yemek yenildikten sonra veya yemek ile birlikte alınabilir veya ana yemek yenildikten sonra, çorbayı üzerine tüketebiliriz, bu durum yemeği hazmettirir. Bizim toplumumuzda genelde çorbayı önce içiyorlar, bu durum da insanda tıkanma dediğimiz midedeki hazmı durduruyor. Yemek yerken çok su içiyorlar, bunu tavsiye etmiyoruz. Suyu genelde yemekten 1 saat sonra içmelerini tavsiye ediyoruz. Mide asit oranlarını bozuyor, dolayısıyla hazım zorlaşıyor. Genel olarak çoğu kişide duyduğumuz şikayet; şişkinlik. Genelde sahurdan önce ve teravih namazından sonra hazmettirici bitki çaylarımız var, ürünlerimiz var bunları kullanabilirler" dedi.

"Yemek yenildikten birkaç saat sonra tatlı yiyebilir"

Mideden önce sindirimin ağızda başladığını ifade eden Arslan, "İftarda çok hızlı yemek yeniliyor. Yavaş yenmesini ve çok çiğnenmesini tavsiye ediyoruz. Çayı ve suyun yemeklerden 1 saat sonra içilmesi daha yararlı olacaktır. En çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de yemeğin üzerine tatlı yenilmesi. Yemiş olduğumuz yemeği tamamen zehir, şeker ve yağa çeviriyor. Yemek yenildikten birkaç saat sonra tatlı yiyebilir" diye konuştu.

"Mideyi rahatlatıcı bitkisel ürün kullanabilirler"

Tüketilmesi gereken bitkilerle ilgili konuşan Arslan, "Bize en çok gelen şikayetlerden bir tanesi de namaz esnasında zorluk çeken vatandaşlardan oluyor. Bu sıkıntı ile ilgili olarak yemekten sonra bitki çayı kullanabilirler. Hazmettiren bitki çaylarımız var. Özellikle bunun içerisinde rezene, kimyon, anason gibi bu tarz hazmettirici, mideyi rahatlatıcı bitkisel ürün kullanabilirler. Sahurda demirhindi şerbeti, Osmanlı şerbeti gibi ürünleri yemekle beraber alırlarsa şişkinlik, hazımsızlık ve susuzluk gibi sorunları atlatmış olurlar. Haşlanmış yumurtayı 7'den 70'e herkese tavsiye ediyoruz. Sahurda bir tane yumurta olmazsa olmaz. Gün boyu bir vücudun ihtiyacı olan ne varsa o yumurtada hepsi var. Anadolu kültürüne ait kayısı hoşafı bir numaralı hazmettirici gıdalar arasında. İçerisinde E vitamini var. Hem cilde faydalı hem de bağırsaklara faydalı. Bunlar bulunamazsa marmelatını sulandırıp içsinler. Hoşaftan vazgeçmesinler" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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