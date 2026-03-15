İslamın gülleri çocuklarla anlamlı buluşma

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Ramazan ayı boyunca camiye devam eden çocuklar için düzenlenen ödül programında, çocuklara hediyeler ve bayram harçlıkları verildi. Programda iftar ve teravih namazı yapıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde Ramazan ayı boyunca camiye devam eden çocuklar için ödül programı düzenlendi.

Programa Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ve Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya katıldı. Program kapsamında ilk olarak çocuklar ve davetlilerle birlikte iftar yapıldı. İftarın ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından vaaz verildi ve daha sonra Kurs Camii'nde birlikte teravih namazı kılındı.

Teravih namazının ardından Ramazan ayı boyunca namaza devam eden ve camide düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, Kaymakam Abdulkadir Zengin, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ve Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya tarafından çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı ile ödüllendirildi.

Programda konuşan Kaymakam Zengin;" Bu tür etkinliklerin çocukların manevi gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, çocukların cami ile güçlü bir bağ kurmasının önemine dikkat çekti. Zengin, teknolojik donanıma sahip olmanın yanında manevi değerleri güçlü bir nesil yetiştirmek için bu tür programların artırılması gerektiğini ifade etti.

İl Müftüsü Gül ise camilerin en büyük süsünün cami gölgesinde yetişen imanlı, erdemli ve ahlaklı nesiller olduğunu belirterek bu tür programları çok önemsediklerini ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın açış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya da bu tür faaliyetlerle Hz. Peygamber'in yetiştirdiği sahabeleri örnek alan bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kaya, çocukların camiyi yalnızca namaz kılınan bir mekan olarak değil; huzur buldukları, manevi dostluklar kurdukları ve gönül bağı geliştirdikleri bir ortam olarak tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Müftü Kaya ayrıca Ramazan ayı boyunca büyük gayret gösteren Kurs Camii İmam Hatibi Tahsin Öztürk'e, Maden Camii İmam Hatibi Muhammet Cemal Bektaş'a, Çarşı Camii İmam Hatibi Mehmet Akbulut'a, Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Abdulbaki Kalay'a, Yeşiltepe Camii İmam Hatibi İsmail Hakkı Alagöz'e, cami market ve çocukların ödüllerini finanse eden hayırseverlere ve katılım gösteren çocuklara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi

Netanyahu öldü mü? Sildirdikleri video tartışmaları alevlendirdi
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti

Dünyayı tedirgin eden görüntü
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Bakan Göktaş, ailelere Mark Zuckerberg'in fotoğrafıyla uyarıda bulundu

Ailelere bu fotoğrafı hatırlatıp uyarıda bulundu
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu

Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme 'Güle güle' dedi

Şampiyonluğu kafaya koymuş! Tam 8 isme "Güle güle" dedi
İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var
Skandal 7 ay sonra ortaya çıktı! 'Fenalaştı' denilen otizmli Mehmet'le ilgili gerçek bambaşkaymış

Otizmli Mehmet için "fenalaştı" dediler, gerçek bambaşkaymış
Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar

Ne olacak bu takımın hali?