İslamın gülleri çocuklarla anlamlı buluşma

Eskişehir Seyitgazi'de Ramazan boyunca camiye devam eden çocuklar ödüllendirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde Ramazan ayı boyunca camiye devam eden çocuklar için ödül programı düzenlendi.

Programa Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ve Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya katıldı. Program kapsamında ilk olarak çocuklar ve davetlilerle birlikte iftar yapıldı. İftarın ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından vaaz verildi ve daha sonra Kurs Camii'nde birlikte teravih namazı kılındı.

Teravih namazının ardından Ramazan ayı boyunca namaza devam eden ve camide düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, Kaymakam Abdulkadir Zengin, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ve Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya tarafından çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı ile ödüllendirildi.

Programda konuşan Kaymakam Zengin;" Bu tür etkinliklerin çocukların manevi gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, çocukların cami ile güçlü bir bağ kurmasının önemine dikkat çekti. Zengin, teknolojik donanıma sahip olmanın yanında manevi değerleri güçlü bir nesil yetiştirmek için bu tür programların artırılması gerektiğini ifade etti.

İl Müftüsü Gül ise camilerin en büyük süsünün cami gölgesinde yetişen imanlı, erdemli ve ahlaklı nesiller olduğunu belirterek bu tür programları çok önemsediklerini ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın açış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya da bu tür faaliyetlerle Hz. Peygamber'in yetiştirdiği sahabeleri örnek alan bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kaya, çocukların camiyi yalnızca namaz kılınan bir mekan olarak değil; huzur buldukları, manevi dostluklar kurdukları ve gönül bağı geliştirdikleri bir ortam olarak tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Müftü Kaya ayrıca Ramazan ayı boyunca büyük gayret gösteren Kurs Camii İmam Hatibi Tahsin Öztürk'e, Maden Camii İmam Hatibi Muhammet Cemal Bektaş'a, Çarşı Camii İmam Hatibi Mehmet Akbulut'a, Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Abdulbaki Kalay'a, Yeşiltepe Camii İmam Hatibi İsmail Hakkı Alagöz'e, cami market ve çocukların ödüllerini finanse eden hayırseverlere ve katılım gösteren çocuklara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

