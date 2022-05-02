Ramazan boyunca 80 bin kişi Yenimahalle'de iftar yaptı

On bir ayın sultanı Ramazan, Yenimahalle'de coşkuyla karşılandı. Ramazan'da mahalle, salon iftarları ve gezici iftar araçları ile vatandaşa hizmet veren Yenimahalle Belediyesi, bereketli iftar sofralarında Yenimahalle halkını ağırladı.

Çorbasından ana yemeğine, pilavından tatlısına kadar her gün hijyenik şartlarda hazırlanmış iftarlarda 80 bin vatandaşı buluşturan Yenimahalle Belediyesi, iftar yemeğinin yanı sıra İlahiler ve Kuran tilavetleri ile de Ramazan ruhunu ilçe halkına doyasıya yaşattı.

20 bin Ramazan kolisi dağıtıldı

Mahalle iftarlarına katılamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları da unutmayan Yenimahalle Belediyesi, gezici iftar yemeği aracı ile günlük 250 ailenin kapısına yemekleri ulaştırdı. 20 bine yakın Ramazan kolisini ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Yenimahalle huzur içinde bir Ramazan geçirdi

Pandemi sonrası bereketli bir Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmenin mutluğunu yaşadığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "2 senedir pandemi dolayısıyla veremediğimiz iftar yemeklerini bu sene verebilmenin mutluluğunu yaşadık. Bereketli bir Ramazan ayını ardımızda bıraktık. Bu mübarek ay boyunca vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırladığımızı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile güzel bir dayanışma örneği sergilediğimizi düşünüyorum. Düzenlediğimiz iftarlarda o özlediğimiz tabloyu gördük. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, zengin, fakir aynı sofrada aynı yemeği kaşıkladı. Allah herkesin oruçlarını ve hayırlarını kabul etsin" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel