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Ramazan Bayramı Dönüş Yolculuğunda Yoğunluk Oluştu

Ramazan Bayramı Dönüş Yolculuğunda Yoğunluk Oluştu
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar memleketlerine dönerken, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğun trafik meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, yoğunluğu önlemek için önlemler aldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların, dönüş yolculuğu erkenden başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde, sürücüler TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4'üncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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