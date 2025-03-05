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Ramazan Ayının Vazgeçilmezi: Demirci'nin Tescilli Susamlı Helvası

Ramazan Ayının Vazgeçilmezi: Demirci'nin Tescilli Susamlı Helvası
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Manisa'nın Demirci ilçesinde 75 yıldır helvacılık yapan İhsan Akgün ve ailesi, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri susamlı helvayı, ilçe dışına da kargo ile gönderiyor. Akgün, bu geleneği 3. kuşak olarak sürdürüyor ve iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 75 yıllık helvacı tarafından Ramazan ayına özel üretilen susamlı helva iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. İlçe genelinde oldukça rağbet gören helva çevre illerden de alıcı buluyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 75 yıldır helvacılık yapan 84 yaşındaki İhsan Akgün ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini oğlu Mustafa Akgün ve ailesi ile birlikte 3. Kuşakta helvacılık mesleğini sürdürüyor. Hacı Hasan Mahallesindeki işyerinde iftar saatine kadar susamlı helva üreten Akgün ailesi ilçe dışına da kargo ile gönderim yapıyor. Babasından devraldığı mesleğini sürdüren Helvacı İhsan Akgün helva üretimini yapmak için oğlu Mustafa Akgün ve ailesi ile birlikte sabah erkenden işyerine gelerek baba yadigarı kazanda susamlı helvanın şerbeti hazırlanıyor.

Su, şeker, limon suyu ve çöven otu ateşte kaynatılan ağda tahta kepçeyle kıvam alması sağlandıktan sonra çifte kavrulmuş susamla üretime geçiliyor.

Helvacı İhsan Akgün'ün oğlu Mustafa Akgün ise "Ramazanın meşhur ramazan helvası, Demirci'nin meşhur susamlı helvası veya bitli helvasını yapıyoruz. 3 nesildir bu mesleği yaşatmaya gayret ediyoruz. Burada akrabalarımızla birlikte ve üretim yapıyoruz. Her zaman bulunabilen bir helva değil. Sadece ramazan ayına özel üretilen bir helva. İftar saatine kadar üretim yaparak müşterilerimizin taleplerine yetişmeye gayret ediyoruz. Demirci ve Manisa'nın yanı sıra kargo ile başka illere de gönderim yapıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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