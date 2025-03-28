Ramazan Ayının Son Cumasında Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Coşkulu İbadet
Ramazan ayının son cuma namazında, vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde bir araya gelerek dualar etti ve manevi atmosferin tadını çıkardı. Cemaati, türbeyi ziyaret ederek Ramazan'ın bereketini paylaştı.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında, vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne akın ederek ellerini semaya açıp dualar etti.
Mübarek ayın son cumasında ibadet etmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın manevi merkezlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Camii'ni doldurdu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesini ziyaret eden cemaat, dualar ederek Ramazan'ın bereketini paylaştı.
7'den 70'e herkesin bir araya geldiği bu anlamlı günde, cuma namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Ramazan'ın son cuması huşu içinde geçirildi. Vatandaşlar, manevi atmosferden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel