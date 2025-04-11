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Ramazan Ayında Hatay'da 45 Bin 851 İhtiyaç Sahibi Gıda ve Yardım Desteği Aldı

Ramazan Ayında Hatay'da 45 Bin 851 İhtiyaç Sahibi Gıda ve Yardım Desteği Aldı
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Hatay il müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay şubesi, Ramazan ayında 45 bin 851 ihtiyaç sahibi aileye çeşitli yardımlar ulaştırdı. 30 bin 500 kişiye iftar, 600 aileye gıda paketi, 4 bin 796 kişiye bayramlık hediye ve 943 bin TL zekat ile fitre dağıtımı gerçekleştirildi.

Hatay il müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay şubesi iş birliğinde Ramazan ayında 45 bin 851 ihtiyaç sahibinin ihtiyacı karşılandı.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da il müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Ramazan ayında il müftüsü Mevlüt Topçu liderliğinde;30 bin 500 kişiye iftar verildi, 600 aileye gıda paketi dağıtıldı, 4 bin 796 kişiye bayramlık hediye edildi, 6 bin 500 yardım kartı dağıtımı ve 943 bin TL zekat - fitre dağıtımı gerçekleştirildi. Hayır severlere teşekkürlerini dile getiren il müftülüğü, bölgenin ihyası için yardımların süreceğini ifade etti. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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