Edirne'de iftar öncesi pide kuyruğu: Fırınların önü doldu taştı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Edirne'de iftar saatine doğru fırınların önünde uzun pide kuyrukları oluştu. Vatandaşlar sıcak Ramazan pidesi almak için sabırla beklerken fırın işletmecileri yoğun talebe cevap vermek için aralıksız çalışıyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Edirne'de fırınların önünde yoğunluk yaşandı. İftar saatine kısa süre kala sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kent genelinde özellikle akşam saatlerinde artan talep nedeniyle birçok fırının önünde hareketlilik gözlendi. Vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan sıcak pideyi alabilmek için sabırla sırada bekledi.

Vatandaşlar, normal günlerde de pide satıldığını ancak Ramazan pidesinin lezzetinin farklı olduğunu belirterek, oruç sonrası sıcak pidenin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Ramazan pidesinin sofraların olmazsa olmazı olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu geleneğin her yıl heyecanla sürdüğünü söyledi.

Fırın işletmecileri ise iftar saatine kadar aralıksız çalıştıklarını ifade ederek, Ramazan'ın ilk günlerinde yoğunluğun her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek olduğunu belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
