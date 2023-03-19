- Ramazan ayı öncesi Kabe örtüsüne bakım Ramazan ayına sayılı günler kala Kabe'nin örtüsü için temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

- Ramazan ayı öncesi Kabe örtüsüne bakım

MEKKE - Ramazan ayına sayılı günler kala Kabe'nin örtüsü için temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Ramazan ayına sayılı günler kala Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram'daki Kabe'nin örtüsünde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaların, profesyonel bir ekip tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Kabe'nin örtüsünün bakımından sorumlu müdür Fahd Al-Jabri yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmalarda en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi.

Temizlenen ve bağları yeniden güçlendirilen örtü, her yıl Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor. Kisve-i Şerif olarak da bilenen Kabe örtüsünün yapımında, 700 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve gümüş kullanılırken, üzerinde çeşitli ayetler ve dualar yer alıyor.