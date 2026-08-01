Haberler

Radyo Kampüs’te tercih dönemi için akademik birimlerin tanıtımı yapıldı

Radyo Kampüs’te tercih dönemi için akademik birimlerin tanıtımı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnönü Üniversitesi radyosu Radyo Kampüs’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla özel bir yayın serisi gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi radyosu Radyo Kampüs'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla özel bir yayın serisi gerçekleştirildi.

Tercih günlerine özel hazırlanan programlarda İnönü Üniversitesi'nin akademik birimlerinin yöneticileri yayınlara konuk olarak birimlerini tanıttı. Programlarda, birimlerin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik kadroları, laboratuvar ve uygulama imkanları, uluslararası değişim programları, sosyal ve kültürel durumları ile mezuniyet sonrası kariyer fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

4 gün süren radyo programlarına Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Şalva, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ünal Değirmenci ile Doç. Dr. Ömer Faruk Alçin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tecellioğlu, Malatya Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Özcan, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sezer Öztürk, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Aktaş ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysel Deregözü katıldı.

Her akademik birimin yöneticisi, kendi alanındaki eğitim anlayışını, uygulamalı eğitim imkanlarını ve öğrencilerine sunduğu fırsatları anlatarak İnönü Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısını dinleyicilerle buluşturdu. Yayınlarda ayrıca üniversitenin bilimsel çalışmaları, öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı ve kampüs yaşamına ilişkin önemli bilgiler de aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

Erdoğan'a suikast girişiminin firarisi yakalandı! Bakın hangi ildeymiş
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın

Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalanma anları
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti

Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen görüntüye yorum yağıyor

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı