Radyo Kampüs’te tercih dönemi için akademik birimlerin tanıtımı yapıldı

İnönü Üniversitesi radyosu Radyo Kampüs'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla özel bir yayın serisi gerçekleştirildi.

Tercih günlerine özel hazırlanan programlarda İnönü Üniversitesi'nin akademik birimlerinin yöneticileri yayınlara konuk olarak birimlerini tanıttı. Programlarda, birimlerin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik kadroları, laboratuvar ve uygulama imkanları, uluslararası değişim programları, sosyal ve kültürel durumları ile mezuniyet sonrası kariyer fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

4 gün süren radyo programlarına Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Şalva, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ünal Değirmenci ile Doç. Dr. Ömer Faruk Alçin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tecellioğlu, Malatya Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Özcan, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sezer Öztürk, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Aktaş ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysel Deregözü katıldı.

Her akademik birimin yöneticisi, kendi alanındaki eğitim anlayışını, uygulamalı eğitim imkanlarını ve öğrencilerine sunduğu fırsatları anlatarak İnönü Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısını dinleyicilerle buluşturdu. Yayınlarda ayrıca üniversitenin bilimsel çalışmaları, öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı ve kampüs yaşamına ilişkin önemli bilgiler de aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı