Pursaklar'da Zafer Bayramı coşkusu

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamalarında vatandaşlar Ali Kınık konseri ile eğlendi.

Pursaklar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl coşkusunu 7'den 70'e tüm vatandaşlara yaşatmak adına Saray Selçuklu Meydanı'nda konser programı düzenledi. Zafer kutlamaları halk oyunları gösterileri ile başladı. Ozan Ahmet'in seslendirdiği ezgiler ve Ali Kınık'ın şarkıları ile coşku yükseldi.

"Bizler, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza aynı inançla gönülden bağlılığımızı tüm cihana ilan ediyoruz"

Ülke topraklarının düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "101. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, işgal altındaki vatan toprağının inançla ve kararlılıkla müdafaa edilerek, büyük bir taarruzla düşmanlardan kurtarıldığı kutlu bir zaferdir. Bizler, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı tüm cihana ilan ediyoruz. Bu duygularla tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - ANKARA