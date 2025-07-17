Pülümür Kaymakamı Çolak Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kaymakam Mehmet Anıl Çolak, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, ilçeye bağlı köy ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ünveren Köyü'nü ziyaret eden Kaymakam Çolak, köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köyde yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Çolak, mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunarak vatandaşlara bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, halkla birebir iletişim kuran Kaymakam Çolak, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. - TUNCELİ