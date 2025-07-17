Pülümür Kaymakamı Çolak Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Pülümür Kaymakamı Çolak Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kaymakam Mehmet Anıl Çolak, Ünveren Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Çolak, köydeki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve halkın taleplerini dinledi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kaymakam Mehmet Anıl Çolak, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, ilçeye bağlı köy ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ünveren Köyü'nü ziyaret eden Kaymakam Çolak, köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köyde yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Çolak, mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunarak vatandaşlara bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, halkla birebir iletişim kuran Kaymakam Çolak, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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