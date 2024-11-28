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Pul Koleksiyonu ile Geçen Bir Hayat: Sami Demir'in Hikayesi

Pul Koleksiyonu ile Geçen Bir Hayat: Sami Demir'in Hikayesi
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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Sami Demir, çocukluğundan beri ilgisini çektiği posta pullarını biriktirerek bir koleksiyon oluşturdu. Demir, gençlere pul koleksiyonu yapmaları için önerilerde bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki oto yedek parça ustası Sami Demir, çocukluğunda posta pullarına duyduğu ilgiyi koleksiyona dönüştürdü.

Çocukluk yıllarında babasına gelen mektupların üzerinde bulunan posta pullarındaki resim ve yazıları ilgiyle takip eden Sami Demir, bu pulları ve mektupları biriktirmeye başladı. Yurt içinden ve yurt dışından gelen farklı yıllara ve tarihlere ait mektupların pullarını evinde biriktiren Demir, bu merakını koleksiyona dönüştürdü. PTT'nin kişiye özel pul yapacağını duyan Demir, kendisi için de özel pul yaptırdı. En eskisi 1960 tarihli olan pul ve mektupları biriktiren Demir, gençlere ve çocuklara bu tür koleksiyonlar oluşturma tavsiyesinde bulundu.

Sami Demir, Erciş Sanayi Sitesi'nde yedek parça işiyle uğraştığını belirterek, "1960'lı yıllardan beri babama gelen mektuplar üzerindeki pulları gördüğümde benim çok dikkatimi çekiyordu. Bu ilgi ve dikkat zamanla beni pul koleksiyonu yapmaya yöneltti ve o günden bugüne kadar pullara aşırı bir merakım var. Çünkü pulların üzerindeki resimler, bize ülkenin sosyopolitik yapısını da gösteriyor ve neler yapıldığını görebiliyoruz. Pulların içinde 1960'lı yılların pulu var. Babama gelen bir mektuptu, o mektubun üzerindeki pul hala duruyor. O bana bir hobi oldu. Güzel bir sanat oldu ve bir sevgi oluşturdu. Ben gençlerin de pul koleksiyonu ve buna benzer hevesleri varsa yapmasını istiyorum. Çünkü gerçekten insan güzel zaman geçiriyor ve sanata dair çok şeyler öğreniyor. 2017 yılında PTT'nin kişiye özel yaptırmış olduğu pullardan bir tanesi de var" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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