Psikologdan Velilere Okul Dönüşü Tavsiyeleri

Psikolog Selver Yazıcı, velilerin tatil alışkanlıkları konusunda öğrencilerle son gün çatışmamaları gerektiğini söyleyerek, "Veliler okul günü değil, birkaç gün öncesinden uyku düzenini oturtmalı" dedi.

Psikolog Selver Yazıcı, okul dönüşü velilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. En önemli konunun uyku düzeni olduğunu söyleyen Selver Yazıcı, "Öncelikle, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamak üzere. Birkaç günümüz kaldı. Velilere, öğrencilere ve öğretmenlerimize başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Veliler, öğrenciler ve öğretmenlerimiz dinlendiler, tatillerini yaptılar. Dinlenmiş ve dinamik olarak okula döneceklerine eminim ama çocukların uyku düzeninde, yeme ve beslenme düzeninde, günlük rutinlerinde çok büyük değişiklikler oldu. Bu anlamda, velileri uyarmak istediğim birkaç konu var. Okullar genel olarak öğleden önce 8 buçuk, 9 gibi başladığı için, genel olarak öğrenciler uyanmakta zorluk çekebilirler. Okulların başlamasından bir gün önce değil de, mümkünse birkaç gün öncesinden uykularını oturtmalarını tavsiye ediyorum. En önemli konu bu. Öğrenci uykusunu almadan okula gittiği zaman; genel olarak ilk derste uyuklama gibi durumları göz önünde bulundurarak, bundan kaçınmak adına birkaç gün öncesinden uyku düzenimize dikkat edelim. En geç akşam 11 buçuk gibi yataklarımızda olup, en geç 6 buçuk-7 gibi uyanmış olsunlar ki, okula hazırlıklarını tamamlayıp derse de hazır bir şekilde okula gitmiş olsunlar" dedi.

Yazıcı, öğrenci ile alışkanlıkları konusunda son gün çatışmak yerine önceden hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Fast food gibi kötü beslenme alışkanlıklarını bırakmalarını, düzenli kahvaltı yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında, ekrandan da yavaş yavaş uzak durmaya başlamalarını istiyoruz. Çünkü öğrenciler yaz tatilleri boyunca telefonlar, tabletler, ekranlar, sürekli sosyal medyada video içerikleri izlemeler gibi etkinliklerde fazlaca bulundular. Bundan uzaklaşmaları gerekiyor. Son gün öğrenci ile 'senden tableti alıyorum' gibi çatışmaya girmek yerine, şimdiden kısıtlayarak; son günden itibaren de günde 1 saat, yarım saat gibi gitmelerini tavsiye ediyoruz. Okul açıldığı zaman kırtasiye, kitap alışverişleri eminim veliler tarafından da ciddi bir maddi külfet. Bunun önüne geçmek için de fazla israftan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Şimdiden hem öğretmen hem öğrencilerimize hem velilerimize başarılı bir eğitim yılı olur umarım" ifadelerini kullandı.