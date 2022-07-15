Protokolden 15 Temmuz şehidi Murat Demirci'nin ailesine ziyaret Yalova'nın Çınarcık Kaymakam Vekili Mustafa Asım Alkan, 15 Temmuz şehidi Murat Demirci'nin ailesini ziyaret etti. Yalova'nın Çınarcık Kaymakam Vekili Mustafa Asım Alkan, 15 Temmuz şehidi Murat Demirci'nin ailesini ziyaret etti. Kaymakam Alkan, ilçe protokolüyle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Murat Demirci'nin Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere beldesinde yaşayan eşi Vildan Demirci'yi ziyaret etti. Ziyarette çiçek takdim edilen Vildan Demirci, 15 Temmuz darbe girişiminde TRT radyoevi önünde başından vurularak şehit düşen eşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından tereddüt etmeden sokağa çıktığını anlattı. Ziyarete Belediye Başkan Numan Soyer, İlçe Emniyet Müdürü Eyyüp Mol, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Koçak ve Kocadere Muhtarı Volkan Varol da katıldı. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Yerel Murat Demirci Çınarcık Demirci Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Protokolden 15 Temmuz şehidi Murat Demirci'nin ailesine ziyaret - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.