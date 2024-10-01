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Prof. Dr. Yılmaz Benligiray Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Yılmaz Benligiray Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eskişehir'de, akademik hayatına önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Yılmaz Benligiray, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende ailesi ve akademik camiadan birçok isim bir araya geldi.

Eskişehir'de bilim, eğitim ve araştırma alanına sunduğu katkılar, İİBF'de özveriyle yürütmüş olduğu idari görevler çerçevesinde sunduğu hizmetlerle, akademi dünyasına çok değerli ve derin izler bırakmış olan Prof. Dr. Yılmaz Benligiray düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Törende ailesi, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aslı Afşar ve Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe başta olmak üzere, akademik ve idari personel bir araya geldi. Anma töreninde doktora tez danışmanlığını yaptığı İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Banu Başar, İİBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Coşkun, İİBF Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, İİBF Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi ve üniversitenin eski Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç, İİBF İşletme Bölümü emekli öğretim üyesi ve İİBF eski Dekanı Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi, merhum hocamız Prof. Dr. Yılmaz Benligiray'ın eşi, İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Benligiray ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Prof. Dr. Yılmaz Benligiray hakkında

5 Mart 1944'de Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Yılmaz Benligiray, 1962 yılında Eskişehir Ticaret Lisesi'nden, 1967 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 'Otel işletmelerinde kar planlaması ve maliyet kontrolü' başlıklı tezi ile 1976 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1980 yılında 'İnşaat taahhüt işletmeleri muhasebe sistemi' doçentlik tezi ile İİBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim dalı, Muhasebe Bilim dalında doçentlik unvanını almıştır. 'Konut kooperatiflerinin finansmanı ve finansal yönetim' başlıklı profesörlük araştırma eseri ile 1991 yılında ile İİBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim dalı, Muhasebe Bilim dalında profesörlük unvanını almıştır.1985-1994 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İİBF Dekan yardımcılığı, 1998-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanlığı yapmıştır. Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, konaklama işletmeleri, ihtisas muhasebesi gibi pek çok alanda değerli eserleri bulunmaktadır. Muhasebe bilimine sağladığı pek çok katkı ve yetiştirdiği akademisyenlerle çok önemli değerler oluşturmuştur. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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