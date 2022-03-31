Prof. Dr. Uzun emekliliğe uğurlandı

Trakya Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı, genel sekreterlik, Uluslararası İşitme Çalışmaları Merkezi kurucu müdürlüğü görevlerinde bulunan Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, emekli oldu.

Prof. Dr. Cem Uzun'un alanında uzman bir hekim, farklı alanlarda uzmanlığı olan çok yönlü bir akademisyen ve iyi bir idareci olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kıymetli dostum, yol arkadaşım ve kardeşim Prof. Dr. Cem Uzun'a yeni hayatında ve yeni görevinde başarılar dilerim. Kendisi üniversitemize önemli değerler kattı. Eminim ki yeni görev yerine de önemli katkılar sunacaktır. Kendisinin her zaman yanında olacağımızı ifade eder, Üniversitemize kazandırdığı tüm değerler için teşekkür ederim " dedi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel