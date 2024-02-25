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Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi

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Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, babasının kabri başında yaptığı konuşmada, onun hidayeti ve ilmiyle örnek bir Müslüman olduğunu belirtti.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında Zeytinburnu'ndaki kabri başında anıldı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için vefatının 13. yılında Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının kabri başında yaptığı konuşmada, merhum babasının hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren biri olduğunu belirtti. Fatih Erbakan, "Cenab-ı Hakk inşallah Erbakan hocamızla bizleri cennetinde buluştursun. Hayattayken de kendisine layık dava erleri, lalık evlatlar olmayı inşallah bizlere nasip etsin. Onun yürüdüğü yolda, onun çizmiş olduğu istikamette yürümeyi bizlere de Cenab-ı Allah nasip etsin. Tabii Erbakan hocamıza Allah gani gani rahmet eylesin, hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren bir kimseydi. Hidayet konusunda şuurlu bir Müslümandı. Bu konuda nasıl bir örnek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Burada yaptığımız dualar inşallah Erbakan hocamızın ruhuna ulaşsın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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