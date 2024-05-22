Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencisi Fatih Kara Türkiye Birincisi Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge Birimi koordinesinde düzenlenen Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Hasan Basri Çantay Öykü Yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Fatih Kara ödülünü Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun elinden aldı. Okul yönetimi, öğrencilerini tebrik ederken danışmanlık yapan müdür yardımcısı Serkan Aktürk'e teşekkür etti.

Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencisi Fatih Kara öykü yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Balıkesir il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge Birimi koordinesinde düzenlenen "Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Hasan Basri Çantay Öykü Yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Fatih Kara ödülünü Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun elinden aldı.

Öğrencisinin elde ettiği başarıyı paylaşan okul yönetimi, öğrencilerini tebrik ederken danışmanlık yapan müdür yardımcısı Serkan Aktürk'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Hasan Basri Çantay Necmettin Erbakan İsmail Ustaoğlu Fatih Kara Balıkesir Türkiye Eğitim Yerel Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni anlaşma sağladı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title