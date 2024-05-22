Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencisi Fatih Kara Türkiye Birincisi Oldu
Balıkesir il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge Birimi koordinesinde düzenlenen Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Hasan Basri Çantay Öykü Yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Fatih Kara ödülünü Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun elinden aldı. Okul yönetimi, öğrencilerini tebrik ederken danışmanlık yapan müdür yardımcısı Serkan Aktürk'e teşekkür etti.
Prof. Dr Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencisi Fatih Kara öykü yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
Balıkesir il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge Birimi koordinesinde düzenlenen "Türkiye Geneli Lise Öğrencileri Hasan Basri Çantay Öykü Yazma yarışmasında Türkiye birincisi olan Fatih Kara ödülünü Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun elinden aldı.
Öğrencisinin elde ettiği başarıyı paylaşan okul yönetimi, öğrencilerini tebrik ederken danışmanlık yapan müdür yardımcısı Serkan Aktürk'e teşekkür etti. - ERZURUM