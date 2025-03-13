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Prof. Dr. Mehmet Şirik'ten 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması

Prof. Dr. Mehmet Şirik'ten 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması
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Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarının katkılarını vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelişmelerini ve yatırımları anlattı. Hekimlerin toplum sağlığına olan katkıları ve görevlerinin önemine dikkat çekti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Uzun süren eğitim programının ardından, hayat boyu devam eden ve hızla değişen şartlara ayak uydurmayı gerektiren akademik bir ruhu yansıtan hekimliğin hayatla ölüm arasındaki şifa köprüsü olduğuna belirten İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, İnsan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak görevini büyük bir aşkla ve şevkle yerine getiren sağlık çalışanlarının sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

Müdür Şirik, "Ülkemiz bugün tıp eğitimi, teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları, sağlıklı insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyeye ulaşmıştır. İlimizde de vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmet alabilmesi ve sağlık personelimizin daha iyi imkanlarla çalışabilmesi için yeni yatırımlar hızla yürütülmektedir. İnsan hayatı ve sağlığı için verdikleri fedakar hizmetlerle, toplumun ve bireylerin sağlıklı günlere kavuşabilmeleri uğruna, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalan, mesai kavramı gözetmeden görev yapan ve büyük bir özveriyle çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Karşılıksız hizmet ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında şüphesiz hekimlik gelmektedir. Uzun süren eğitim programının ardından, hayat boyu devam eden ve hızla değişen şartlara ayak uydurmayı gerektiren akademik bir ruhu yansıtan hekimlik; hayatla ölüm arasındaki şifa köprüsüdür. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunca bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olan gece gündüz insanlarımızın sağlığı için bu kutsal mesleği icra eden başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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