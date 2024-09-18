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Prof. Dr. Harun Tunçel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dekanlık Görevine Atandı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Harun Tunçel atandı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yeni dekan Tunçel'e başarılar diledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Harun Tunçel görevine başladı.

Gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Üüniversite üst yönetimi katılımda bulundu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Oktay Selim Karaca'ya teşekkür eden Rektör, Prof. Dr. Kaplancıklı, yeni görevinde Prof. Dr. Tunçel'e ise çalışmalarında başarılar dilediğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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