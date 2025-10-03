Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonunda gerçekleştirilen 262. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısında, ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye'de yükseköğretim politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlenen Üniversitelerarası Kurul, üniversiteler arasında iş birliğini artırmak, akademik süreçleri koordine etmek ve kaliteyi yükseltmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, önümüzdeki dönemde bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için aktif görev alacak.

"Ülkemizin yükseköğretim politikalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz"

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Üniversitelerarası Kurulun yükseköğretim sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Üniversitelerarası Kurul, yükseköğretim sistemimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kurulda görev almak benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimiz arasında iş birliğini daha da güçlendirmek, akademik gelişimi desteklemek ve gençlerimizin nitelikli eğitimine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışacağız. Atatürk Üniversitesi olarak bilgi üreten, araştırmalarıyla topluma katkı sağlayan ve öğrencilerimizin geleceğini şekillendiren bir vizyonla hareket ediyoruz. Bu vizyonu, ÜAK çatısı altında diğer üniversitelerimizle paylaşarak ülkemizin yükseköğretim politikalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, Üniversitelerarası Kurulun görev ve sorumluluklarına da değinerek şu ifadeleri kullandı: "Üniversiteler arasında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak; öğretim üyesi ihtiyacını belirleyerek ortak yönetmelikler hazırlamak; doktora ve doçentlik süreçlerini yürütmek ve yurtdışında alınan akademik unvanları değerlendirmek gibi önemli görevleri bulunan Üniversitelerarası Kurul için Yönetim Kuruluna şahsımı layık gören başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm Rektörlerimize ve ÜAK Temsilcilerimize teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'nun ÜAK Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Üniversitesinin akademik birikimini ve vizyonunu ulusal düzeyde daha etkin bir şekilde paylaşmasına zemin hazırlarken, aynı zamanda yükseköğretim alanındaki ortak çalışmaların güçlenmesine de katkı sağlayacak. - ERZURUM