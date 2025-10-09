Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'ndan Kütüphane Bağışı

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, şahsi arşivinde yer alan yaklaşık 800 kitabı Erzurum Öğretmenevi Kütüphanesine bağışladı.

Kitap teslimi sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Kürkçüoğlu, "Basın ve Kitap" başlıklı bir sohbet toplantısında gazetecilerle hem anılarını paylaştı hem de gençlere "okuyun" çağrısında bulundu.

Kürkçüoğlu, basınla geçen 40 yılı aşkın meslek hayatında gazetecilerin kendisine her zaman destek verdiğini belirterek, Erzurum basınının kent için önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Prof. Dr. Kürkçüoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Erzurum'un yüz akı olan bir kurumundasınız. Tabi basın bizim hayatımızda çok önemli. Erzurum'un basını da bu kurumda gerçekten üzerine düşeni yerine getirmiştir. Şimdi basın ve kitap sohbetimizde birlikteyiz. Yaklaşık 40 senemi basındaki arkadaşlarla geçirdim. Geceleri çalıştılar, yazdılar, makalelerimizi yayınladılar, hepsinin emeği var. Köylere açtığımız kütüphaneler olsun, yaptığımız toplu mezar kazı çalışmalarında bizi yalnız bırakmadılar, yardımcı oldular.

Şimdi basın ve kitap Okumak bir milletin kültürü, değeri, varlığıdır. Okumak lazım. Başında, sonunda, her zaman okumak. Benim de kendi yayınlarım, kitaplarım var. Mesela Aliye Naslihan Hatunoğlu Hanım'ın çok güzel bir çalışması var; Hatunoğlu Kemal Bey, Erzurum'un kültüründe ve medeniyetinde çok önemli bir değerli büyüğümüz. Şimdi sene 1980'ler... Köyde bir devlet memuru var, bir kütüphane açtım, Mustafa Güzelgöz Bey geldi, kitapları araştırdı, aldı, okudu. Sonra kitapları çoğalttık, insanların okumasına vesile olduk. Çok fazla olmasa da ilgili olan insanlara kitap hediye ediyorum. Burada arşiv belgeleri var. Arşiv belgelerini incelesinler; yüksek lisans, doktora yapan gençlerimiz gelsinler, araştırsınlar. Kendilerine yeterince bilgi ve belge verebilecek bir arşiv var. Gençlerimiz her fırsatta okumalı; okumak, okumak, okumak Okumaktan ve bilgi edinmekten kaçınmamalıyız. Okumak bir insanı her yönüyle geliştirir."

Erzurum Öğretmenevi Kütüphanesi yetkilileri ise bağışın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Prof. Dr. Kürkçüoğlu'na teşekkür etti.

Bağışlanan kitapların büyük bölümünü tarih, kültür, edebiyat ve sosyoloji alanındaki kaynakların oluşturduğu bildirildi. - ERZURUM