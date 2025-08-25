Rektör Çolak'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Çolak, mesajında, "Bu yıl ebedi vatanımız Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan şanlı Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü milletçe gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu adım adım Türk ve İslam yurdu haline gelmiştir. Buna son vermeye yönelik pek çok düşmanca girişime rağmen Anadolu, Türk yönetimi altında barış, huzur ve birlikte yaşama ruhu ile bugünlere gelirken, Türk milletinin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı da bin yıldır bu topraklarda kökleşmiştir. Şanlı zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan ve değerli askerleri olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR