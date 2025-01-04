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Prof. Dr. Canan Karatay'dan Aşılar ve İlaçlar Hakkında Tartışmalı Açıklamalar

Prof. Dr. Canan Karatay'dan Aşılar ve İlaçlar Hakkında Tartışmalı Açıklamalar
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Prof. Dr. Canan Karatay, 'Neler Oluyor Hayatta' programında aşılar, ilaç bağımlılığı ve sağlıklı yaşam hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Aşıların tehlikeli olduğunu savunan Karatay, zeytinyağı ve doğal yöntemlerle sağlığın korunabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Canan Karatay, "Neler Oluyor Hayatta" programına konuk oldu. Programda Prof. Dr. Karatay, 'Meslekten men edilme' kararıyla ilgili konuştu. Karatay, aşılar ve daha birçok konuda açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programında önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Karatay "İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar" dedi.

"Bütün aşılara karşıyım"

Prof. Dr. Karatay'ın aşılara dair oldukça tartışma çıkaracak sözleri vardı. "Aşı olanların genetiği değiştirildi." dedi. Karatay aşı olanlara şöyle seslendi: "Zeytinyağı pıhtı önler. Sabah akşam bir kahve fincan soğuk sıkım zeytinyağı öneriyorum. Pıhtıyı önler. Kırmızı et ve yağlar değil. Damarları tıkayan pıhtıdır. Pıhtıyı yapan da sıvılar."

"Tüm aşılar tehlikeli"

Prof. Dr. Karatay, "Bütün aşılara karşıyım. Hepsi çok tehlikeli. İki yaşında kadar çocuklara yirmiden fazla aşı yapılıyor ve bütün çocuklar hasta. Hani koruyordu? Bu tamamen aşı firmalarına ve Bill Gates'e yarıyor. Aşıların içi zehir dolu. Kısırlık yapıyor" şeklinde konuştu.

Pıhtıyı ne önler?

Pıhtıyı ne önler sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Karatay, "Bol bol su ve kristal kaya tuzu pıhtıyı önler. Yağlar çok önemli. Balık yağı ve zeytinyağı kullanan kişilerde ölüm de olmuyor. Pıhtı da atmıyor" dedi

Süt ve süt ürünleri tehlikeli mi?

Prof. Dr. Karatay, son dönemde oldukça tartışılan süt ve süt ürünlerine de değindi. Karatay, "İnek sütünden yapılmış peynir tehlikelidir. Hakiki ve şirden mayalı peynir olacak. Süt tozundan yapılmış, yapay peynirler zararlı. İnek sütünden yapılmış peyniri tüketmeyin" diye konuştu.

Kabızlık sorunu

İnsanların son dönemde gitgide artan kabızlık problemlerine de değinen Prof. Dr. Karatay, "Kristal tuz yemeyen ve ekmek yiyen insanda kabızlık olur. Kristal kaya tuzlu su kabızlığı giderir. İnsanları korkutup ilaç ve test bağımlısı yapıyorlar" dedi.

Aralıklı oruç konusunda da sözleri önemliydi. Ara öğün yapmanın yanlış olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, "İki öğün sağlıklı, 3 öğün tehlikelidir" dedi. D vitamini ve magnezyumun önemine de değindi.

Kahvesevenlerin içini rahatlattı

Prof. Dr. Karatay, kahveden vazgeçemeyenlerin içini rahatlatacak açıklamalar da yaptı. Kahvenin Alzheimer hastalığını önlediğini söyleyen Karatay, tek bir kahvenin asla içilmemesi gerektiğini söyledi; suda çözünen granül kahveler.

"Antibiyotik en büyük zehir"

Prof. Dr. Karatay'ın, hastalıkların arttığı bu dönemde antibiyotik alımı konusunda da şiddetli uyarıları vardı. İlaç olarak alınan antibiyotiklerin en büyük zehir olduğunu aktaran Karatay, doğal antibiyotik olarak sirke kullanabileceğini söyledi. Karatay, "Vücudunuzu hastalıklardan korumak için sabah – akşam sirke için" dedi.

"Tamamen itibarsızlaştırma çabası"

"Meslekten men edilme" kararıyla ilgili canlı yayında konuşan Karatay "Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi. Yıllar önce tedavi ettiği bir hastaya tuz vererek ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında "Meslekten men edilme" talebiyle dava açılan Prof. Dr. Karatay, 4 sene boyunca tedavi ederek hastayı iyileştirdiğini, sonraki 4 sene boyunca kendisini hiç görmediğini ve bu sırada hayatını kaybettiğini anlattı. Karatay, "Hepsi yalan haber, bu kötülemenin sebebi de ilaç satamayan firmalardır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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