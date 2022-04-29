Pozantı'da Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Dursun Ali Erzincanlı Sahne Aldı

Pozantı Belediyesinin düzenlediği ramazan etkinlikleri çerçevesinde sahne alan şair ve naat sanatçısı Dursun Ali Erzincanlı, Pozantılılarla buluştu.

Ramazan etkinliği kapsamında Atatürk Kültür Merkezindeki programda tasavvuf müziğinin güçlü isimlerinden Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu TV yapımcısı Fatma Beyza Gündoğan yaptı. Pozantılıların yoğun ilgi gösterdiği gecede dizeleriyle Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını ve sevgisini şiirlerine taşıyan Dursun Ali Erzincanlı, seslendirdiği şiirlerle katılımcıları Asr-ı Saadet'e yolculuk ettirerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

"RAMAZAN DEMEK, PAYLAŞMAK DEMEKTİR"

Program sonrasında kısa bir konuşma yapan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Ramazan demek, paylaşmak demektir. Peygamber efendimizi anmak ve anlamak demektir. Yetimin, öksüzün başını okşayabilmek, aynı sofra etrafında toplanabilmek ve beraber olabilmek demektir. Bizler de bu doğrultuda yaptığımız programın amacı ramazanı anlamak ve ramazanı yaşamaktır. Sizlere de özellikle diyoruz ki, komşunuza sahip çıkın. Mahallenizdeki kimsesiz olan kimsesizlerin kimsesi olun, yetimin başını okşayın, ramazanı bu kardeşlikle paylaşma ruhunu en iyi şekilde geçirin istiyoruz. Her birinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bizleri kırmayıp buraya geldiği için kıymetli Dursun Ali Erzincanlı hocamıza çok teşekkür ediyor, şimdiden tüm Pozantılı hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Programda İlçe Kaymakamı Hüseyin Aydın ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'ya birer buket çiçek verdi.