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Bandırma'da Poyraz Cami Kubbesine Zarar Verdi

Bandırma'da Poyraz Cami Kubbesine Zarar Verdi
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Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Dedeoba Mahallesi’nde bulunan caminin kubbesi, etkili olan poyraz nedeniyle zarar gördü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dedeoba Mahallesi'nde bulunan caminin kubbesi, etkili olan poyraz nedeniyle zarar gördü. Kubbenin kuzeydoğu bölümündeki kurşun kaplama şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparken, oluşan hasarın ardından çatıda biriken sular caminin beton bölümüne sızarak ayrıca hasara yol açtı.

Bandırma'da etkili olan poyraz, kırsal Dedeoba Mahallesi'ndeki caminin kubbesinde hasara yol açtı. Kubbenin kuzeydoğu kısmında bulunan kurşun levha, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak aşağıya düştü. Kurşun kaplamanın kopmasıyla kubbede açılan bölümden yağmur suları içeri sızmaya başladı. Suyun caminin beton bölümüne ulaşması nedeniyle yapıda yeni hasarlar oluşabileceği belirtilirken, onarım için çalışma başlatılması bekleniyor.

Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde olan caminin kubbesindeki hasarın giderilmesi için uzman ustalara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle kubbe onarımı konusunda deneyimli ustaların sayısının az olması nedeniyle tamir sürecinin uzadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, yağışların devam etmesi halinde hasarın büyümemesi için kubbenin bir an önce onarılmasını bekliyor. Poyrazın ardından caminin kubbesinde oluşan hasar ve kopan kurşun kaplama, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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