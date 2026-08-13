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İnegöl'de esnaf başından vurularak öldürüldü

İnegöl'de esnaf başından vurularak öldürüldü
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Bursa İnegöl'de başından vurulmuş halde bulunan 53 yaşındaki metal işleri firması sahibi Ali Enver Y., hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde bir tabanca bulunurken polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 53 yaşındaki esnaf, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Metal işleri firması sahibi Ali Enver Y. (53), yol kenarında başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ali Enver Y.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, olay yerinde yaralının yanında bir tabanca bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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