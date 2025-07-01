Posof'ta Yaz Kuran Kursu Açıldı

Posof'ta Yaz Kuran Kursu Açıldı
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Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaz kuran kursu açıldı. Veliler ve öğrencilerin ilgisiyle kursa kayıtlar devam ediyor. İlçe Müftüsü İsmail Bayram, öğrencileri ziyarette bulunarak kuran öğrenmenin faydalarını anlattı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaz kuran kursu açıldı.

Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde başlayan kursa veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kayıtların devam ettiği kurslarda öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. İki sınıfta açılan kursta toplam 51 öğrenci kursta eğitim almaya başladı.

Posof İlçe Müftüsü İsmail Bayram öğrencileri ziyaret ederek kuran öğrenmenin faydalarını ve Kur'an-ı Kerimin İslam dinindeki yerini anlattı. Kız öğrencilere bayan hocalar eğitim verirken erkek öğrencilere ise görevli imamlar ders veriyorlar.

Öğrencileri ziyarete gelen müftü ve diğer din görevlileri öğrencilere çikolata ve meyve suyu ikram ettiler. İlçe merkezinin dışında köylerde de kuran kursları eğitime başlandığı belirtildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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