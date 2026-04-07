Emekli polis memuru memleketinde öğrencilere sihirbaz gösterisiyle unutulmaz anlar yaşattı

Ardahan'ın Posof ilçesinde ilköğretim okulunda yapılan sihirbaz gösterisi öğrencilere heyecanlı anlar yaşattı.

Posof'lu emekli polis Abdullah Karapınar tarafından yapılan ilüzyon gösterisinde öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Bursa'da yaşayan ve kendi memleketinde öğrencilere yönelik böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Abdullah Karapınar yaptığı gösteri ile öğrencilere keyifli anlar yaşamasını sağladı. Gösteriyi büyük bir dikkat ve heyecanla izleyen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar. - ARDAHAN

