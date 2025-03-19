Posof'ta Sakalı Şerif Ziyareti Heyecanı

Ardahan'ın Posof ilçesinde Sakalı Şerif ziyareti heyecanı yaşandı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Sakalı Şerifi Posof Merkez camiinde ziyarete açıldı. Posof din görevlileri tarafından Ardahan ilinden getirilen Sakalı Şerif, teravih namazından sonra cemaate gösterildi. Heyecanlı bir şekilde salavatlarla Sakalı Şerifi ziyaret için sıraya giren cemaat çok mutlu bir an yaşadılar. - ARDAHAN