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Posof'ta Sakalı Şerif Ziyareti Heyecanı

Posof'ta Sakalı Şerif Ziyareti Heyecanı
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Ardahan'ın Posof ilçesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Sakalı Şerifi ziyarete açıldı. Teravih namazı sonrası cemaate gösterilen Sakalı Şerif için vatandaşlar sıraya girerek dualar etti.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Sakalı Şerif ziyareti heyecanı yaşandı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Sakalı Şerifi Posof Merkez camiinde ziyarete açıldı. Posof din görevlileri tarafından Ardahan ilinden getirilen Sakalı Şerif, teravih namazından sonra cemaate gösterildi. Heyecanlı bir şekilde salavatlarla Sakalı Şerifi ziyaret için sıraya giren cemaat çok mutlu bir an yaşadılar. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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