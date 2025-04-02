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Posof'ta Bahar Güzellikleri: Sağanak Yağmur ve Kar Manzarası

Posof'ta Bahar Güzellikleri: Sağanak Yağmur ve Kar Manzarası
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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bahar mevsiminin güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Karların eridiği bölgeler, doğada muhteşem görüntüler sunuyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde sağanak yağmur etkili oluyor.

Serhat ilçe Posof Bahar mevsimiyle ayrı bir güzellikler sergiliyor. Karların bölge bölge erimeleri doğada muhteşem görsel bir şölen oluşturuyor. İlçede bazı köyler kar altında olmasına rağmen bazı köylerde de hiç kar kalmadı. Yeşille beyazın birleştiği Posof ta doğa güzellikleri görenleri büyülüyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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