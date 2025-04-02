Posof'ta Bahar Güzellikleri: Sağanak Yağmur ve Kar Manzarası

Ardahan'ın Posof ilçesinde sağanak yağmur etkili oluyor.

Serhat ilçe Posof Bahar mevsimiyle ayrı bir güzellikler sergiliyor. Karların bölge bölge erimeleri doğada muhteşem görsel bir şölen oluşturuyor. İlçede bazı köyler kar altında olmasına rağmen bazı köylerde de hiç kar kalmadı. Yeşille beyazın birleştiği Posof ta doğa güzellikleri görenleri büyülüyor. - ARDAHAN