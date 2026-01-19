Haberler

Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu müdür

Posof Meslek Yüksekokulu'na Öğr. Gör. Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz müdür olarak atandı. Aslen Posoflu olan Gökgöz, eğitim geçmişi ve özel sektör deneyimiyle önemli bir göreve getirildi. Ataması yerel aidiyet açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Aslen Posof Armutveren köyünden olan Gökgöz, 1992 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul'da ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra tam burslu kazandığı İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektör deneyiminin ardından 2023 yılında Posof Meslek Yüksekokulu Adalet Programı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl atandığı müdür yardımcılığı görevini müdür olarak atandığı 2026 Ocak ayına kadar sürdürdü.

Öğr. Gör. Oğuzhan Gökgöz müdür olarak atanmasının ardından "Bir Posoflu olarak, tevdi edilen bu görevi; yüzyıllardır bu topraklarda doğan ve yine bu topraklarda ebediyete irtihal eden atalarımın aziz hatıralarına karşı taşıdığım sorumluluk bilinciyle, en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağım. Allah utandırmasın" açıklamasında bulundu.

Posoflu bir akademisyenin Posof Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine getirilmesi, kuruma ve bölgeye duyulan aidiyet açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, yeni dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha da güçlenerek devam etmesi bekleniyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
