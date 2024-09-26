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Posof İlçesine Yeni Müftü Atandı

Posof İlçesine Yeni Müftü Atandı
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Ardahan'ın Posof İlçe müftülüğüne İsmail Bayram atandı. Uzun süre müftüsüz kalan ilçe, yeni müftüsünün atanmasıyla memnuniyetle karşılandı.

Ardahan'ın Posof İlçe müftülüğüne İsmail Bayram atandı.

Uzun yıllardır müftüsü olmayan serhat ilçe Posof'a yeni müftü atanması memnuniyetle karşılandı. İlçe merkezinde bugün öğle namazından sonra il müftüsü Adem Karadeniz, yaptığı konuşmasından sonra yeni müftü İsmail Bayram'ı tanıttı.

İlçe merkezinin yeni müftüsüne kavuşmasının ardından ilçeye bağlı mahallelerde imam konusunda eksiğinde kısa sürede giderilmesi istendi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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