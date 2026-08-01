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Portekizli Piyanist Vasco Dantas, Gümüşlük Müzik Festivali'nde sahne alacak

Portekizli Piyanist Vasco Dantas, Gümüşlük Müzik Festivali'nde sahne alacak
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Portekizli piyanist Vasco Dantas, 23. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında 3 Ağustos'ta "Taşta" konserleri serisinde sahne alacak. Dantas, Fado, Folia ve klasik eserlerden oluşan özel programını müzikseverlerle buluşturacak. Festivalde, İngiliz piyanist Charles Owen, 6 Ağustos'ta Bach'tan Schumann'a uzanan repertuvarıyla konser verecek.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Portekizli piyanist Vasco Dantas, 23. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında 3 Ağustos'ta "Taşta" konserleri serisinde sahne alacak. Dantas, Fado, Folia ve klasik eserlerden oluşan özel programını müzikseverlerle buluşturacak. Festivalde, İngiliz piyanist Charles Owen, 6 Ağustos'ta Bach'tan Schumann'a uzanan repertuvarıyla konser verecek.

Bugüne kadar 50'nin üzerinde uluslararası ödül kazanan ve Paris'teki Theatre des Champs-Elysees, New York'taki Carnegie Hall ve Moskova Çaykovski Konservatuvarı Büyük Salonu gibi dünyanın prestijli konser salonlarında sahne alan Portekizli piyanist Vasco Dantas, 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nde klasik müzik konserlerinin yapıldığı 25 asırlık tarihi taş ocağında izleyici karşısına çıkacak.

Dantas; Fado, Folia ve diğer Portekiz şarkılarından oluşan bir programla müzikseverlerle bir araya gelecek. Sanatçı daha sonra Jose Vianna da Motta, Alexandre Rey Colaço, Oscar da Silva, Eduardo Burnay, Sergei Rachmaninoff ve Franz Liszt gibi bestecilerin eserlerine yer verecek. Vasco Dantas, konserde ayrıca kendi bestelerinden oluşan bir seçkiyi de sunacak.

İngiliz piyanist Charles Owen, 6 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nde, Antik Taş Ocağı'nda klasik müzikseverlerle buluşacak. Alina Ibragimova, Steven Isserlis ve Augustin Hadelich gibi isimlerle yaptığı iş birliğiyle uluslararası sahnede aktif bir kariyer sürdüren sanatçı, Gümüşlük'te Bach'tan Schumann'a uzanan bir seçkiyle sahne alacak.

Kaynak: ANKA
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