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Porsuk Çayı'ndaki Köprüde Fotoğraf Çekimi Yoğunluğu

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Eskişehir'de bulunan Porsuk Çayı'ndaki köprüde fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler, Porsuk Bulvarı'nda bulunan yeşil köprüde fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Fotoğraf çekimi yoğunluğu nedeniyle köprüden geçmek için beklemek zorunda kalan vatandaşlar, çevredeki insanların da dikkatini çekti.

Eskişehir'de bulunan Porsuk Çayı'ndaki köprüde fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar Porsuk Bulvarı'nda bulunan yeşil köprüde fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. Fotoğraf çekimi yoğunluğundan dolayı vatandaşlar köprüden geçmek için beklemek zorunda kaldı. Köprünün üzerinde güzel fotoğraf çekme çabası çevredeki insanların da dikkatini çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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