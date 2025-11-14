Haberler

Polonya, Belarus Sınır Geçişlerini Yeniden Açıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya, Belarus ile kapattığı iki sınır geçişini 17 Kasım'da açacağını duyurdu. Açıklamada, insan ve mal akışının yeniden başlamasının amaçlandığı belirtilirken, sınırda güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce kapatma kararı alınmıştı.

Polonya, eylül ayında kapattığı Belarus ile iki sınır geçişini 17 Kasım'da açacağını duyurdu.

Polonya, Rusya önderliğinde askeri tatbikat gerçekleştirilmesinin ve 21 dronun Polonya hava sahasına girmesinin ardından Belarus ile iki sınır geçişini 17 Kasım'da açacağını duyurdu. Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Kasım'dan itibaren Bobrowniki sınır kapısının Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve İsviçre'de kayıtlı binek araçlar ve kamyonlar için, Kuznica Bialostocka sınır kapısının ise sadece binek araçlar için açılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Planlanan faaliyetlerle insan ve mal akışının yeniden başlaması amaçlanıyor. Bu, özellikle Belarus'tan Polonya'ya çalışmak için seyahat eden çok sayıda kişinin beklentilerine bir yanıt niteliğinde" denildi.

Polonya ile Belarus arasındaki zaten gergin olan ilişkiler, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana bozuldu. Varşova yönetimi, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada artan güvenlik endişeleri nedeniyle NATO üyesi Litvanya ile dayanışma göstermek amacıyla Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'la olan sınırın açılmasının kasım ayına ertelendiğini duyurmuştu. Litvanya, kaçakçılık balonlarının hava sahasını ihlal etmesinin ardından Belarus ile kara sınırını ekim ayının sonlarında kapatmış ve kasım ayı sonuna kadar da kapalı tutacağını açıklamıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu

Gürcistan'da Türk vatandaşı ormanlık alanda ölü bulundu
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.