Polonya, Belarus Sınır Geçişlerini Yeniden Açıyor

Polonya, eylül ayında kapattığı Belarus ile iki sınır geçişini 17 Kasım'da açacağını duyurdu.

Polonya, Rusya önderliğinde askeri tatbikat gerçekleştirilmesinin ve 21 dronun Polonya hava sahasına girmesinin ardından Belarus ile iki sınır geçişini 17 Kasım'da açacağını duyurdu. Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Kasım'dan itibaren Bobrowniki sınır kapısının Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve İsviçre'de kayıtlı binek araçlar ve kamyonlar için, Kuznica Bialostocka sınır kapısının ise sadece binek araçlar için açılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Planlanan faaliyetlerle insan ve mal akışının yeniden başlaması amaçlanıyor. Bu, özellikle Belarus'tan Polonya'ya çalışmak için seyahat eden çok sayıda kişinin beklentilerine bir yanıt niteliğinde" denildi.

Polonya ile Belarus arasındaki zaten gergin olan ilişkiler, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana bozuldu. Varşova yönetimi, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada artan güvenlik endişeleri nedeniyle NATO üyesi Litvanya ile dayanışma göstermek amacıyla Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'la olan sınırın açılmasının kasım ayına ertelendiğini duyurmuştu. Litvanya, kaçakçılık balonlarının hava sahasını ihlal etmesinin ardından Belarus ile kara sınırını ekim ayının sonlarında kapatmış ve kasım ayı sonuna kadar da kapalı tutacağını açıklamıştı. - VARŞOVA