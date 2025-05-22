Polonya, ABD'den 180 Milyon Dolar Değerinde GBU-39/B Bombası Satın Alacak

Polonya, ABD'den 180 Milyon Dolar Değerinde GBU-39/B Bombası Satın Alacak
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Polonya, ABD'den bin 404 adet GBU-39/B hassas güdümlü süzülme bombası almak için 180 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu satış, Polonya'nın savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Polonya, ABD'den bin 404 adet GBU-39/B bombası satın alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan satışın maliyetinin 180 milyon dolar olduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya bin 404 adet GBU-39/B hassas güdümlü süzülme bombası ile tamamlayıcı parçalarının satışına onay verdi. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamada "Önerilen satış, Polonya'nın mevcut ve gelecekteki tehlikelerle başa çıkma kabiliyetini artırarak, havadan karaya etkili saldırı gerçekleştirme yeteneğini, Polonya'nın egemen topraklarını koruma kapasitesini ve NATO gerekliliklerini karşılama kabiliyetini güçlendirecektir" denildi. Ana yüklenicisinin Boeing olduğu satış anlaşmanın maliyetinin ise 180 milyon dolar olduğu açıklandı.

Havada 110 kilometreden fazla süzülebiliyor

GBU-39/B, ABD cephaneliğindeki en küçük kalibreli hassas güdümlü süzülme bombası olarak biliniyor. GPS güdüm sistemine sahip olan 110 kg ağırlığındaki bomba sabit kara hedeflerini imha da kullanılıyor. Havadan atıldığında 110 kilometreden fazla süzülebilen GBU-39/B bombası Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından 2005 yılından bu yana kullanılıyor.

ABD, Mayıs ayı başında da Polonya'ya 400 adet AIM-120D havadan havaya füze satışına onay vermişti. Bu satışın bedeli ise 1,3 milyar dolar olarak açıklanmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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