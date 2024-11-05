Polisten Öğrencilere Sıcak Yaklaşım

Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis, devriye gezerken kendilerine selam duran öğrencileri karşılıksız bırakmadı ve onların yanına gitti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri olarak shortland aracımızla devriye faaliyetimiz esnasında ilkokul öğrencilerinin ekibimizi selamladığının görülmesi üzerine yanlarına gidilmiş, gerekli önlemler alınarak ve öğretmenleri nezaretinde shortland tipi hafif zırhlı ekip aracımızın tanıtımı yapılmış ve öğrencilerle sohbet edilmiştir" denildi. - ERZURUM