Polisten Niğde'de vatandaş ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları

Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Toplumda güvensizlik kaygısının ve suç korkusunun azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında semt pazarları ve vatandaş yoğunluğunun bulunduğu caddelerde bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve parada sahtecilik konularında vatandaşlara uyarılarda bulunularak broşür dağıtıldı. Vatandaşlara, tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmemeleri gerektiği hatırlatılırken, polis, jandarma, savcı ya da herhangi bir kamu görevlisinin kesinlikle para talep etmeyeceği vurgulandı.

Eğitim kurumlarına yönelik faaliyetler çerçevesinde ise anaokulu öğrencilerine temel güvenlik ve trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda meslek tanıtımı, genel güvenlik ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. - NİĞDE

