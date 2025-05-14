Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Polisten Kaçan Şüpheli 7 Kilometrelik Takip Sonucu Yakalandı

Polisten Kaçan Şüpheli 7 Kilometrelik Takip Sonucu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan motosikletli M.G. isimli şüpheli, polis ekiplerinin 7 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisten kaçan şüpheli 7 kilometrelik takip sonucu böyle yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan motosikletli şahıs polis ekiplerinin 7 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Yakalanma anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından aranan M.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya başlayan M.G., yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın ardından Bahçecik Boğazı civarında yakalandı. Yapılan kontrollerde, şüpheli M.G.'nin 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Polisten kaçan şüphelinin yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis aracının motosikletli şüpheliyi takibi ve yakalaması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.