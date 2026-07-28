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Bilecik'te Polis Ekiplerinden Gazilere Vefa Ziyareti

Bilecik'te Polis Ekiplerinden Gazilere Vefa Ziyareti
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında il merkezinde yaşayan iki gaziyi evlerinde ziyaret etti. Gaziler ve aileleriyle sohbet eden ekipler, talepleri dinleyip devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ziyarette gazilere sağlıklı bir ömür dilenirken, fedakarlıkları için teşekkür edildi. Emniyet Müdürlüğü, bu tür destek çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Bilecik'te polis ekipleri, gazilere vefa ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, gazilere yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında il merkezinde ikamet eden 2 gaziyi evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet eden ekipler, talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak, vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkların unutulmayacağını ifade etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunulurken, vatanın birlik ve beraberliği için verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumun ortak değeri olan şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaret ve destek çalışmalarının belirli günlerle sınırlı kalmayacağını, benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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